تعرف على بدلاء الأهلي أمام الوداد في نهائي أفريقيا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في التاسعة مساء ‏اليوم على استاد القاهرة.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. ‏

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.