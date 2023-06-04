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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

211 ألف برميل.. العراق تعلن تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024

العراق
العراق

أعلنت العراق، اليوم الأحد، تمديد الخفض التطوعي لـ إنتاج النفط بواقع 211 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024، وفقا لقرار تحالف أوبك بلس بتخفيض إنتاج النفط.

وجاء ذلك خلال البيان الختامي لاجتماع دول تحالف أوبك بلس المنتجة للنفط الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تقرر في الختام عقد الاجتماع المقبل لـ أوبك بلس في 26 نوفمبر المقبل في فيينا أيضا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وأضاف المصدر أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ 35 لمنظمة أوبك بلس في 4 يونيو 2023.

مليون برميل يوميًا .. بيان عاجل من السعودية بشأن تخفيض إنتاج النفط

بيان عاجل من وزارة الطاقة العمانية بشأن تخفيض إنتاج النفط

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