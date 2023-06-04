مليون برميل يوميًا .. بيان عاجل من السعودية بشأن تخفيض إنتاج النفط

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، أنه بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس اليوم لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024م، وما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023م ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024م، ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا.

وأضاف المصدر وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن تخفيض الانتاج سيبدأ من شهر يوليو القادم ولمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 مليون برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وكان قد انعقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك بلس، اليوم الأحد، بمشاركة الدول الأعضاء في المنطقة، في العاصمة النمساوية فيينا.

وفي نهاية الاجتماع أعلنت أوبك بلس التوصل إلى اتفاق نص على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لـ 2024.