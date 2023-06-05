بدء تقديم الطعون لعمادة كلية النانو تكنولوجي والاثار والتمريض اليوم

تبدأ جامعة القاهرة تلقي طلبات الطعون على المرشحين لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي والاثار والتمريض، اليوم، الاثنين - الثلاثاء 5 يونيو وحتى 6 يونيو من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

أغلقت جامعة القاهرة باب الترشح لمنصب عميد كلية النانو تكنولوجي والاثار والتمريض يوم الخميس 1 يونيو وتم إعلان القوائم المبدئية بأسماء المرشحين على أن يتم فتح باب التقدم بالطعون الأسبوع الجارى.

ولفتت جامعة القاهرة الى أنه سوف يتم إعلان أسماء القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس الموافق: ١ يونيو 2023، على أن يتم البدء في تقديم الطعون أيام : الاثنين - الثلاثاء 5 يونيو وحتى 6 يونيو من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، وسوف يبدأ البت في الطعون والإعلان عن الأسماء النهائية للمتقدمين بالكلية يوم الاثنين 12 يونيو .

أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء المبدئية للمرشحين المتقدمين لمنصب عميد كلية الآثار، حيث تقدم للترشح 8 مرشحين وهم كالتالي:

الدكتور أحمد رجب محمد علي. الدكتورة سلوي أحمد كامل عبد السلام عطيه. الدكتور خالد غريب على أحمد شاهين. الدكتور محسن محمد صالح محمد. الدكتور عمر محمد أحمد عبد الكريم. الدكتور محسن محمد نجم الدين محمد أبو زيد. الدكتور ناصر محمد مكاوي عوده. الدكتورة هاله عفيفي محمود محمد.

أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء المبدئية للمرشحين المتقدمين لمنصب عميد كلية النانوتكنولوجي، حيث تقدم للترشح مرشحين وهم كالتالي:

الدكتور هشام إمام محمود حسنين. الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف.

كما أعلنت جامعة القاهرة عن المتقدمين للترشح على منصب عميد كلية التمريض حيث تقدم للترشح مرشحين وهم كالتالي: