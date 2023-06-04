نجم الزمالك يفتح النار على كولر.. ضيع ماتش كان في المتناول

حقق النادي الأهلي فوزا مثيرا على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2 / 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "كولر صفر إدارة للماتش ضيع ماتش كان في المتناول بمكسب كبيير"



وسجل ثنائية الأهلي في مباراة اليوم بيرسي تاو ومحمود كهربا، فيما أحرز سيف الدين هدف الوداد.

وحاول الأهلي تسجيل هدف ثالث كما حاول الوداد إدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز غير مطمئن للأهلي بهدفين لهدف وينتظر المارد الأحمر الحسم في لقاء العودة بالمغرب.