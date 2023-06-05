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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استعدادات مكثفة لتنظيم حج الجمعيات الأهلية| 114 مشرفًا يقدمون الخدمات لـ5250 حاجًا

صدى البلد

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي البرنامج التدريبى لمشرفي حج الجمعيات الأهلية، والاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم حج 1444هـ- 2023 م…

 
القباج :

-  مشرفو حج الجمعيات الأهلية يلعبون دورًا مهمًا في إنجاح موسم الحج وتميزه.. ومن أهم عوامل تميز حج الجمعيات الأهلية.

-  اختيار المشرفين تم بكل شفافية ونزاهة.. والاستقرار على 114 مشرفًا يقدمون الخدمات لـ 5250 حاجًا.


حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة البرنامج التدريبي المعد لمشرفي حج الجمعيات الأهلية،  في إطار الاستعداد لموسم حج 1444ه - 2023 م، الذي أعدته المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة على مدار يومين، وتم تدريب المشرفين على كافة الأمور المتعلقة برحلة الحج، سواء المهارات الإشرافية والتعليمات الطبية وغيرها من الأمور المتعلقة برحلة الحج.
 
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على سمو مهمة خدمة ضيوف الرحمن وأهمية الدور الذى يؤديه مشرفو الحج فى إنجاح موسم الحج، مشيرة إلى تميز هذه الخدمة المقدمة من خلال حج الجمعيات الأهلية بما تملكه من خبرة وقدرة فى تقديم أفضل الخدمات، وهو ما يعد من العوامل الهامة التى كان لها أكبر الأثر فى فى تميز ونجاح حج الجمعيات الأهلية إلى جانب كونه الأكثر اقتصاديا مقارنة بجودة وكفاءة الخدمة المقدمة مقابل تكلفة الحج.
 
وأضافت القباج أن اختيار المشرفين تم بكل شفافية ونزاهة، حيث تقدم للاختبارات 500 راغب فى الإشراف لموسم الحج لهذا العام خضعوا للاختبارات التحريرية والشفاهية والمقابلات الشخصية ويخضع من اجتازوا تلك الاختبارات وعددهم 114 مشرفًا لهذا البرنامج التدريبى المكثف لتأهيلهم وتزويدهم بكل القدرات اللازمة لأداء موسم حج متميز كما تعود الحجيج من وزارة التضامن  الاجتماعي.
 
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاستعداد لموسم الحج الجمعيات الأهلية بدأ مبكرا بالتحضيرات اللازمة وحجز أفضل الفنادق والتأكد على وسائل المواصلات الحديثة وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى ذلك التعاون مع الوزارات المختلفة المعنية، حيث تخصيص عيادات وزارة الصحة بفنادق حجاج الجمعيات الأهلية بمكة والمدينة لتوفير أفضل خدمة صحية.
 
 كما أكدت أن موسم الحج يشهد تمثيلا لدار الافتاء، إضافة إلى التعاون مع وزارة الأوقاف والذي يعد استمرارًا للاعوام الماضية، حيث تم استضافة واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج يقدمون كل المعلومات الدينية المطلوبة لضيوف الرحمن خلال أداء الشعائر، مضيفة أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 5250 حاجًا، تمنت لهم كل التوفيق وان يتقبل منهم الله.
 
ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن البرنامج التدريبى تضمن محاضرات دينية قام بها الدكتور مجدي عاشور مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتوعية الدينية حول استخدام التقنيات الحديثة بما ييسر على الحاج فى أداء،المناسك المقدسة ومشاركة لوزارة الصحة تناولت أهم التعليمات الصحية لموسم حج ناجح، وتم عقد عدد من ورش العمل فيما يتعلق بإجراءات الحج من التسكين والتفويض والمشاعر.

وأضاف عبد الموجود أنه تم التدريب على التيسيرات الدينية الخاصة بالمشاعر المقدسة، وكذلك استخدام التكنولوجيا والرقمنة خلال رحلة الحج للمشرفين، كما تم تنظيم محاضرات خاصة للتنمية البشرية لتأهيل المشرف التعامل مع مجموعات الحج.
 
وأشار عبد الموجود  إلى انطلاق اللقاءات المختلفة على مستوى الجمهورية لتدريب ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي ووزاراتي الاوقاف والصحة ، ودار الافتاء،تحقيقا لمنظومة متكاملة من التوعية.

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