أخبار التوك شو|الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس نهاية الأسبوع..وأسامة ربيع: تعاملنا سريعا مع العطل المفاجئ لإحدى ناقلات البترول بالقناة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ستاد الرعب.. تعليق قوي من أحمد موسى على الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والوداد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع يتابع مباراة الأهلي في كل مكان، مضيفا:" ستاد الرعب كله أحمر والاستاد مليان علي آخره".

70 ألف مشجع.. أحمد موسى: الأهلي بمن حضر وقادر على التتويج

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن اللون الأحمر يغطي ستاد القاهرة قبيل مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا “مشهد جميل وعظيم وطوفان جماهيري بدءا منذ الساعة الثانية ظهرًا في ستاد الرعب”.

تشريعية النواب: المدن الجديدة خارج نطاق الدوائر الانتخابية

قال النائب سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن الانتخابات المقبلة ستحتاج لزيادة عدد الدوائر، لأن هناك مناطق مثلت ومناطق لم تمثل في الانتخابات الأخيرة، مع زيادة المقاعد.

خلال مباراة الأهلي والوداد.. احتفالات عفوية لأطفال مع مراسل "على مسئوليتي"

كشف عاصم الشندويلي، مراسل “صدى البلد” بنادي حدائق الأهرام، تفاصيل حالة الزخم الجماهيري التي تشهدها حدائق الأهرام خلال مباراة الأهلي والوداد المغربي.

الصحة: انخفاض إنفاق المواطن على الخدمات بنسبة 3%.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المنظومة الصحية تطورت بشكل كبير بعد 30 يونيه، والمنظمات العالمية اشادت بتلك التطورات.

عواصف ترابية من جديد.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس نهاية الأسبوع

وقال "محمود شاهين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الأجواء عادت إلى طبيعتها، ونشهد هدوءا في سرعات الرياح، متابعا: “حالة الطقس المعتدلة مستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم”.

الأرصاد الجوية تحذر: موجة خماسينية نهاية هذا الأسبوع

وتابعت خلال مداخلة كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : "لازلنا في الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة ومهم نتبع النشرات الجوية نتوقع 36-38 رجة مؤية والجنوبية جنوب الصعيد 45 درجة مئوية في الاقصر واسوان".

رئيس هيئة قناة السويس: نقل سفينة البترول المعطلة لجراج الكيلو 17 ..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيادة عدد عبور السفن من خلال القناة ربما يكون هو السبب في عطل سفينة من حين لآخر، وهذا شيء طبيعي، ولكن المهم في هذا الأمر هو التعامل السريع والسيطرة على الموقف في أسرع وقت.

أسامة ربيع: تعاملنا سريعا مع العطل المفاجئ لإحدى ناقلات البترول بقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج “هذا الصباح” المذاع علي فضائية “إكسترا نيوز”، أن قناة السويس عادت الحركة بها لطبيعتها منذ الساعة الـ 10:30 صباح اليوم، مضيفاً أن المركب العاطلة تم تحريكها حتى الكيلو 17 حتى إتمام تصليحها.

سمير فرج يكشف تفاصيل واقعة وفاة الجنود الإسرائيليين على الحدود

كشف اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، عن ملابسات وفاة فرد أمن و3 إسرئيليين في مداهمات أمنية علي الحدود.