الأرصاد الجوية تحذر: موجة خماسينية نهاية هذا الأسبوع

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يتتعرض البلاد لموجة خماسينية نهاية الاسبوع الجاري تتضمن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية وهي رياح تؤدي لارتفاع درجات الحرارة وسوف تبلغ في المتوسط درجة الحرارة 37-38 درجة مئوية في القاهرة وقد تصل إلى 45 درجة مؤية في جنوب الصعيد في محافظتي الاقصر وأسوان.



وتابعت خلال مداخلة كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : "لازلنا في الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة ومهم نتبع النشرات الجوية نتوقع 36-38 رجة مؤية والجنوبية جنوب الصعيد 45 درجة مئوية في الاقصر واسوان".



وتوقعت في ذات الوقت أن تصل سرعات الرياح الحارة الخماسينية لسرعات تبلغ في المتوسط 40 كليو متراً في الساعة وطالبت المواطنين بالاخص في فترات التقلبات والانتقال بين الفصول االمتابعة المستمرة للنشرات الجوية حيث تصدر الهيئة نشرات تفصيلية تحمل في طياتها التغيرات المتلاحقة في حركة الطقس.



وعن الرياح القوية التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي قالت : دائماً تنشط هذه النوعية من الرياح مع السحب الرعدية التي تصاحبها رياح هابطة أو الهبات الخماسينية وأن الهبات كانت قوية وسريعة لكنها لا تؤدي لسقوط الافتات ويتوقف الامر على مدى تحمل الاشياء لسرعات الرياح وأن متوسط سرعات الرياح في الايام السابقة تراواح مابين 40-45 كيلو مترا ًفي الساعة وصلت في وقت الذروة الذي إستمرت لنصف الساعة 60 كيلوا متراً في الساعة ".



لافتة إلى هبات الرياح قوية المسجلة في العواصف الترابية والسحب الرعدية هي تصنف هبات رعدية في المتوسط سرعتها 30-40 كيلو متر وما حدث وصولها إلى 60 كليو مترا في الساعة هي سرعات قوية لكن ليست مدمرة لكنها ليست معتادة في الايام العادية لكن معتادة في أيام رياح الخماسين أو السحب الرعية في الاماكن الصحراوية والصعيد والتي يصاحبها الرياح الهابطة".



لافتة إلى أن الهبات المتوقعة نهاية الاسبوع لن تصل لقوة السابقة لكن السرعات المتوقعة لن تتجاوز 40 كيلو متراً في الساعة".