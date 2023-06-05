عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توصيل الأسلاك.. تجديد حبس 3 أشخاص تخصص نشاطهما فى سرقة الدراجات النارية

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 7 وقائع بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى (عملائهما "سيئ النية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) .. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

وكانت، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

الأسلاك الدراجات النارية امن القاهرة تكوين تشكيل عصابي تشكيل عصابى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 سيناريوهات لتتويج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في المغرب أمام الوداد

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الوداد بنهائي إفريقيا

نجم الزمالك يفتح النار على كولر.. ضيع ماتش كان في المتناول

توقعاتي سليمة.. تعليق خالد الغندور عقب فوز الأهلي أمام الوداد

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء غير محتسبة لـ الأهلي أمام الوداد

عائد سنوى وشهري.. طرح 3 شهادات إدخار جديدة في البنوك

أول تعليق من النادي الأهلي بعد الفوز على الوداد بـ«ذهاب نهائي إفريقيا»

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي بنهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة محل خردة في الأميرية

ربة منزل بدرجة نشالة.. قرار قضائي بشأن سيدة في الجمالية

تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مصنع لعب أطفال في السلام

السجن 6 سنوات لمتهمين بحيازة الهيروين وتغريمهم 200 ألف جنبه في مدينة نصر

السجن 6 سنوات لـ «ديلر» الهيروين في مدينة نصر

نشرة الأخبار| أسعار الدواجن والبط اليوم.. بيع سيف إسلامي بـ 576 مليون جنيه.. واستدعاء المتورطين في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وتغريمه تصف مليون جنيه

طمس للهوية.. تحديد جلسة ضد منصة نيتفليكس بشأن تشويه صورة كليوباترا

ترشيحاتنا

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تثير الجدل بهذه الإطلالة

السيسي يحث إثيوبيا على قبول حل وسط في أزمة سد النهضة

دعاء الفرج والتحصين من البلاء .. كنز نبوي عظيم لا تغفله قبل الفجر

اعرف السعر الجديد لـ BMW الفئة الخامسة 2023 بمصر .. صور

لتجنب الغرامة والمصادرة| 23 مجزرا لاستقبال الأضاحي بالمجان في الجيزة.. تعرف عليها

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 مليون يورو في الموسم.. كريم بنزيما يرحل عن المرينجي للعميد السعودي

التعرض الخاطىء إلى الشمس..صور توثق كوارث حدثت لبشرات أمريكيات

المركز الثقافي بطنطا يشهد إقبالاً على فصول الباليه وورش الكتابة الإبداعية للأطفال

بملابس مكشوفة..ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

هددها بنشر الصور والمقاطع الإباحية.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز راندا عبدالسلام|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ