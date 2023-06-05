رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ: إرادة سياسية لمواجهة الزيادة السكانية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية التي نشهدها حاليا أهم تحدي يواجه شعب مصر على كافة المستويات.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “الزيادة السكانية تفرض علينا حكومة وشعبا أن نبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف معدل الزيادة السكانية بهذه الصورة”، لافتا: “إذا استمر معدل الزيادة السكانية بهذه الصورة فسنصل إلى 128 مليون نسمة في 2030”.

وأوضح النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،: “الرائدات الريفيات عليهن دور كبير جدا في قضية تنظيم الأسرة، متابعا: "بيدخلوا البيوت ويتكلموا مع السيدات داخل البيوت ويقدروا يفهموهم ويقبلوا منهن الكلام".

وأشار النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،: “الزيادة السكانية تلتهم أي معدل للتنمية والنمو”، موضحا: “من الضروري جدًا أن نحد من عمالة الأطفال، وأن تكون هناك عقوبات رادعة للتسرب من التعليم”.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ،: “هناك إرادة سياسية قوية للتصدي لقضية الزيادة السكانية”.