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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مقترح للحد من الزيادة السكانية |تعرف عليه.. فيديو جراف

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

تمثل قضية الزيادة السكانية أزمة حقيقية للدولة؛ لأنها تزيد من حجم الإنفاق و ترفع من الأعباء، كما تؤثر على فرص التنمية وتعطل مسارات كثيرة وأهداف تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

مفيش جواز قبل سن 21.. مقترح للحد من الزيادة السكانية |هل يطبق

 

الحوار الوطني

 

ونتيجة لما يترتب على القضية السكانية من أضرار وأثار سلبية على خطط الدولة التنموية خاصة في ظل الزيادة المفرطة في معدلات الإنجاب، كانت محل اهتمام الحوار الوطني المصري، حيث تم طرحها ضمن قضايا (موضوعات) المحور المجتمعي، أحد محاور الحوار الثلاثة.

ولمتابعة المزيد حول خطر الزيادة السكانية وتأثيرها على الدولة .. تابع الفيديو جراف التالي:

الزيادة السكانية أزمة حقيقية حجم الانفاق ترفع من الأعباء فرص التنمية

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