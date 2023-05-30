مقترح للحد من الزيادة السكانية |تعرف عليه.. فيديو جراف

تمثل قضية الزيادة السكانية أزمة حقيقية للدولة؛ لأنها تزيد من حجم الإنفاق و ترفع من الأعباء، كما تؤثر على فرص التنمية وتعطل مسارات كثيرة وأهداف تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

الحوار الوطني

ونتيجة لما يترتب على القضية السكانية من أضرار وأثار سلبية على خطط الدولة التنموية خاصة في ظل الزيادة المفرطة في معدلات الإنجاب، كانت محل اهتمام الحوار الوطني المصري، حيث تم طرحها ضمن قضايا (موضوعات) المحور المجتمعي، أحد محاور الحوار الثلاثة.

ولمتابعة المزيد حول خطر الزيادة السكانية وتأثيرها على الدولة .. تابع الفيديو جراف التالي: