تجديد حبس شخص لقيامه بسرقة فيوز الكهرباء من داخل العقارات في القاهرة

قرر، قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بسرقة قواطع الكهربائية "فيوز" من داخل العقارات في القاهرة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة قواطع الكهربائية "فيوز" من داخل العقارات ، وبحوزته (13 قطعة من قواطع كهربائية نحاسية "فيوز" – بنسة حديدية " المُستخدمة فى نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة القواطع الكهربائية "فيوز" باسلوبى "القطع - المغافلة" ، وأقر بارتكابه (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.