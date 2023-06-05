تفاصيل حادث بحري بين أمريكا وإيران وبريطانيا في مضيق هرمز

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الإثنين، استجابته برفقة البحرية البريطانية لنداء استغاثة من سفينة تجارية في مضيق هرمز تعرضت للمضايقة من زوارق هجوم سريع إيرانية بمضايقة.

وقال البيان الصادر عن الأسطول الخامس الأمريكي على موقعه الإلكتروني: "وجهت السفينة التجارية التي ترفع العلم الدولي نداء استغاثة لاسلكي في الساعة 4:56 مساءً. بالتوقيت المحلي أثناء عبور المضيق الضيق. أبلغ الطاقم المدني عن اقتراب ثلاث زوارق هجوم سريع مع أفراد مسلحين وتتبعوا السفينة التجارية على مسافة قريبة. وتم تقييم الزورق سريع الهجوم على أنه من سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".

وأضاف البيان: "تلقت المدمرة الأمريكية الصاروخية الموجهة يو إس إس ماكفول والفرقاطة البحرية الملكية البريطانية إتش إم إس لانكستر نداء الاستغاثة، وأطلقت لانكستر طائرة هليكوبتر لتوفير المراقبة. كما وجه الأسطول الخامس للولايات المتحدة طائرة دورية بحرية P-8A Poseidon لمراقبة مكان الحادث".

وتابع البيان: "وعاد الموقف للهدوء الموقف بعد حوالي ساعة عندما أكدت السفينة التجارية أن زوارق الهجوم السريع غادرت المكان. واصلت السفينة التجارية عبور مضيق هرمز دون وقوع مزيد من الحوادث".