تعليق أمريكي جديد على قرار أوبك بخفض إنتاج النفط

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة ستركز خلال الفترة المقبلة على أسعار النفط، وذلك عقب قرار أوبك+ بخفض جديد للإنتاج.

وأضاف المسؤول وفق ما نقلته "رويترز": "نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على البراميل‭ ‬(براميل النفط)، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".

وتابع "كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهليكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي، وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".

كانت وزارة الطاقة السعودية قد قالت إن إنتاج البلاد من النفط سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو من حوالي عشرة ملايين برميل في مايو، وهو أكبر خفض في سنوات في إطار محاولة لرفع الأسعار.