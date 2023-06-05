نشرة المرأة والصحة| السبب الحقيقي وراء موت دينا مراجيح... بلوجر تثير الجدل قبل أيام من زفافها.. معلومات صادمة عن مرض هدى سلطان

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت دينا مراجيح مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان خبر وفاتها على صفحات السوشيال الميديا.

حرصت البلوجر إسراء محمد، على نشر مجموعة من صورها وهي يبدو عليها التعب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب البلوجر إسراء محمد على الصور:"انا واحده كان كاتب كتابها كمان كام يوم وكنت بحضر الفستان والقاعة وتفاصيل كتير قوي كنت بنزل لكم فيديوهات سلسلة العروسة كل لما أعمل حاجة بوريكم انا بعمل ايه..كانت الأمور ماشية تمام أه كان في شويه مشاكل بسيطة وحاجات تضايق برده بسيطة لكن مش للدرجة دي."

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بـ منشورات النعي والألم على وفاة دينا مراجيح، وخيم الحزن على الآلاف من متابعيها على السوشيال ميديا.

أشار البعض إلي أن سبب وفاة دينا مراجيح هو حزنها على وفاة والدتها، التي فارقت الحياة خلال الأشهر الماضية، وأصبحت يتيمة الأب والأم، ودفعتها حالتها النفسية السيئة لحلاقة شعرها تماما.

يعد سرطان المبيض أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء في جميع أنحاء العالم ، تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك 11.9 حالة إصابة بسرطان المبيض لكل 100.000 أنثى في الهند، على الرغم من الأرقام الصادمة ، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذا المرض الفتاك.

يصادف اليوم 5 يونيو ذكرى رحيل الفنانة القديرة هدى سلطان التي توفت عام 2006 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

سرطان الرئة هو نوع من السرطان يبدأ في الرئتين، رئتيك عبارة عن عضوين إسفنجيين في صدرك يمتصان الأكسجين عند الشهيق ويطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الزفير.