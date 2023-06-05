وفاة دينا مراجيح... السبب الحقيقي وراء موتها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بـ منشورات النعي والألم على وفاة دينا مراجيح، وخيم الحزن على الآلاف من متابعيها على السوشيال ميديا.

أشار البعض إلي أن سبب وفاة دينا مراجيح هو حزنها على وفاة والدتها، التي فارقت الحياة خلال الأشهر الماضية، وأصبحت يتيمة الأب والأم، ودفعتها حالتها النفسية السيئة لحلاقة شعرها تماما.



هل الحزن يؤدي إلي الوفاة



توصل بحث علمي جديد إلى أن الأشخاص الذين يعانون من وفاة أحد أفراد الأسرة المقربين يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب قصور القلب (HF) وأن الخطر يكون أكبر خلال الأيام السبعة الأولى من الفقد.

نُشرت الدراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب: قصور القلب ، وتسلط الدراسة الضوء على تأثير الإجهاد الناجم عن فقدان أحد الأحباء على مخاطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بداء الورم الحليمي البشري.

علامات وأعراض قصور القلب

HF هي حالة خطيرة حيث يفشل القلب في ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين إلى أعضاء الجسم، يؤثر على ما يقرب من 6.2 مليون شخص مصدر موثوق في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يزداد أكثر بسبب شيخوخة السكان.

هناك عدد من أسباب HF بما في ذلك الضرر الناجم عن نوبة قلبية ، ارتفاع ضغط الدم الذي يضغط على القلب ، ومرض عضلة القلب يسمى عضلة القلب، كما يمكن أن يكون سببه الإفراط في تناول الكحول ، وبعض علاجات السرطان ، وفقر الدم ، واعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو ، المعروف أيضًا باسم "متلازمة القلب المنكسر".

تشمل أعراض HF:

ضيق التنفس بسبب نقص الأكسجين

تراكم السوائل وتورم القدمين والكاحلين والمعدة وأسفل الظهر

التعب والضعف بسبب نقص الأكسجين في العضلات.

تشمل عوامل الخطر المعروفة لمرض HF مرض الشريان التاجي والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

لقد ثبت أيضًا أن الاكتئاب والقلق من عوامل الخطر لتطور HF وتطوره وقد ارتبطت بزيادة معدلات الوفيات.

قصور القلب والضغط الشديد

"أظهرت الدراسات أن الاكتئاب ، والقلق ، وانخفاض الدعم الاجتماعي ، إلى جانب الكميات المتزايدة من التوتر ، يمكن أن تؤدي إلى تدهور وظائف القلب ، وترتبط بنتائج أسوأ للأشخاص المصابين بقصور القلب."

وجدت الدراسة الجديدة التي قادتها الدكتورة Krisztina László في معهد كارولينسكا ، ستوكهولم ، ارتباطًا بين فقدان أحد أفراد الأسرة المقربين وزيادة خطر الوفاة من HF الذي يحدث بعد وفاة طفل وشريك وحفيد وشقيق أو أحد الوالدين.

المصدر: medicalnewstoday



دينا مراجيح