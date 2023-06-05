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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكيلاني تشهد انطلاق فعاليات أيام الثقافة لجمهورية كازاخستان وتفتتح معرض المقتنيات التراثية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الحفل الموسيقي الفني الذي أُقيم بدار الأوبرا، ضمن فعاليات أيام الثقافة لجمهورية كازاخستان في مصر، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ  المصرى، ونظيره، مولين أشيمباييف، رئيس مجلس  الشيوخ "السينات" ببرلمان كازاخستان، ووزير الثقافة والرياضة والسياحة، أسخات أورالوف، ووعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بمصر.

وقبيل الحفل، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، معرضًا للمقتنيات التراثية والحرف اليدوية الكازاخية، ببهو المسرح الكبير، ضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية والملابس والمشغولات اليدوية تعكس الهوية الثقافية لدولة كازاخستان.

بدأ الحفل الفني بالسلام الوطني المصري والكازاخي، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن مراحل ترميم وتطوير مسجد الظاهر بيبرس، ويرصد ملامح العلاقات بين الدولتين الصديقتين، أعقب ذلك حفلًا فنياً للأوركسترا الوطنية الكازاخية، تضمن  13 فقرة فنية تتنوع بين الاستعراضات والأعمال الغنائية والموسيقية التراثية المحلية التي تُعبر عن الروح الفنية الكازاخية،  إلى جانب عدد من المؤلفات الموسيقية المصرية التي قدمتها الأوركسترا الكازاخية كتحية لمصر.

وقال مولين أشيمباييف، رئيس مجلس "السينات"، ببرلمان كازاخستان: "يسعدنا اليوم تقديم الفنون الكازاخية على أرض مصر،  صاحبة واحدة من أعرق الحضارات في العالم، وذلك بالتزامن مع مرور 800 عامٍ على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس، وهو الحدث الذي تحتفي به كازاخستان على مستوى ضخم بإقامة أكثر من 600 فعالية متنوعة، منها ما أُقيم في مصر خلال أيام الثقافة لجمهورية كازاخستان في مصر،  والتي تؤكد عمق العلاقات والصداقة بين البلدين. 

وتابع رئيس مجلس "السينات": "احتفالًا ب 30 عامًا من العلاقات السياسية والثقافية بين مصر وكازاخستان، ستشهد الفترة المُقبلة المزيد من التعاون الثقافي والفني بين البلدين"،  ووجه الشكر لقيادات وزارة الثقافة على ما بذلوه من جهد لإنجاح الفعاليات.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الحفل الموسيقي الفني دار الأوبرا جمهورية كازاخستان في مصر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ المصري

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