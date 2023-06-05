ماجد منير: أداء مصطفى شوبير في مباراة الأهلي والوداد ميلاد جديد لحارس قوي

أكد الكاتب الصحفي ماجد منير، أن طريقة التحكيم بـ مباراة الأهلي والوداد المغربي، كانت لا ترقي لـ مباراة كبيرة، بالنهائي الأفريقي.



وأضاف منير، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة إم بي سي مصر 2، أن الأهلي أضاع الفرصة من يده، بتأمين المباراة المقبلة، موضحًا :" لاعبي الأهلي كان فى يدهم الفوز بنتيجة مميزة بعد الأداء المميز فى الشوط الأول".



ولفت إلى أن الأهلي يعاني من مشكلات في الدفاع، وأن الجميع شاهد الهجمات القوية على الحارس الشاب مصطفي شوبير.

وأشار إلى أن أداء مصطفى شوبير يمثل مولد نجم، جديد بالأهلي، وحارس قوي، وأكد أن مباراة الإياب للأهلي أمام الوداد صعبة.

