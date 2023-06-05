إنجاز تاريخي.. أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

تأهلت أنس جابر البطلة التونسية العالمية في التنس إلى الدور ربع النهائي لبطولة رولان جاروس المفتوحة لأول مرة في تاريخها.

وتغلبت أنس جابر المصنفة السابعة عالميا على الأمريكية برناردا بيرا بنتيجة مجموعتين دون رد، جاءت نتائجها 6-3 و 6-1.

ونجحت أنس جابر في أن تصبح أول لاعبة عربية تتأهل للدور ربع النهائي من بطولة رولان جاروس إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى فئة 2000 نقطة .

وتنتظر أنس جابر الفائزة من لقاء بياتريز مايا وسارة سوربيس تورمو لمواجهتها في ربع النهائي.

ونجحت البطلة التونسية في أن تصبح أول لاعبة عربية تتأهل للدور ربع النهائي لبطولات أستراليا المفتوحة وويمبلدون وأمريكا المفتوحة ورولان جاروس .