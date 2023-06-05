جيل بايدن تزور المدينة القديمة بالمغرب

زارت سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، اليوم الإثنين، المدينة القديمة بمراكش المغربية، بعد عدة زيارات للشرق الأوسط بدأتها بالاردن بعدها مصر و وصلت اليوم إلي المغرب.

ونشر موقع «هسبريس»، لقطات فيديو لجولة سيدة أميركا الأولى، وكان في استقبالها، الأميرة للا حسناء، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونيت تالوار، والقنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، لورانس راندولف.

ونشرت جيل بايدن صورة لها على حسابها الرسمي على تويتر وكتبت عليها: «أشكركم.. الملك محمد السادس والأميرة للا حسنة على الترحيب اللطيف بالمغرب، إنه لشرف كبير أن تزور أحد أقدم أصدقاء الولايات المتحدة».

ويرافق جيل بايدن -خلال الزيارة- ابنتها أشلي بايدن، وشقيقتها بوبي جاكوبس.