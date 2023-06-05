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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: نبحث إعداد برامج دراسية مع جامعات أجنبية لتطوير التعليم

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون والجامعات الدولية والمحلية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة. 

 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد حول فائدة هذه البروتوكولات أنها تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية، حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الجامعات وتعظيم الفائدة لهم فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما أنها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الأساتذة بكافة التخصصات، وتسعي لتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

 

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعي لعقد بروتوكولات تعاون تساهم في  وضع استراتيجيات  تشمل تطوير البحث العلمي المشترك مع الجامعات الأجنبية في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي وطرح البرامج الأكاديمية المشتركة.

البحث العلمي الجامعات الأجنبية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة Jobs Education

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