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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع ربة منزل ونجليها وإصابة الزوج في حريق شقة بسوهاج.. القصة الكاملة

حريق
حريق

لم يتخيل الزوج الذى يبلغ من العمر  34 عاما ابن محافظة سوهاج أن الحياة ستكون قاسية الى هذا الحد معه وأنه في لحظة واحدة سيفقد زوجته ونجليه في غمضة عين ولكنها إرادة الله .

أحداث الواقعة المأساوية

في دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، لقيت ربة منزل تدعى "كريمة أ.م.م- 28 سنة- ربة منزل، ونجلاها الطفل آدم- 4 سنوات، والطفل رحيم- 8 أشهر، مصرعهم بسبب نشوب حریق في شقة بمنزلهم المكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل مِلك المدعو "محمد ع. أ. ع- 34 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"؛ نتج عنه وفاة كل من زوجة مالك المنزل ونجليه متأثرين بإصابتهم بحروق نارية مُتفرقة بالجسم.

 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل بناحية الساحل القبلي دائرة المركز، ووجود 3 وفيات ومُصاب.

وبالانتقال والفحص تبین اصابة مالك الشقة بحروق نارية من الدرجة الثانية مُتفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم نقل الجثث إلى مستشفى البلينا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وأفادت شقيقة مالك الشقة "نعيمة ع.أ.ع- 21 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، بمضمون ما تقدم، وأرجعت سبب الحريق إلى تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم في وجود مصدر حراري؛ ما أدى إلى إنفجار الأسطوانة وإشتعال النيران بالسقف وسقوطه عليهم، وإصابة شقيقها ووفاة زوجته ونجليهما، مُضيفة باحتراق بعض المنقولات المنزلية، وكمیة من البوص، ونفت الشبهة الجنائية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

زوج يفقد زوجته وابنائه سوهاج القصة الكاملة مستشفى البلينا المركزي حریق في شقة

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