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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مونون بـ الخمرة .. نجل توفيق الدقن يرد علي تصريحات حسن يوسف

توفيق الدقن
توفيق الدقن

علق ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن على تصريحات الفنان حسن يوسف، خلال ندوة تكريمه بـ قصر السينما التي أقيمت بالأمس.

وقال نجل توفيق الدقن في تصريح خاص لصدى البلد :" ان الفنان حسن يوسف لا يقصد إلاساءة الي والده الراحل ".

تابع :" حسن يوسف نجم كبير ولا يعوض والموضوع كله كان هزار ".


وكان حسن يوسف قد  وصف توفيق الدقن  بـ “المونون من الخمرة”، وهو ما أثار حالة كبيرة  من الجدل.

نجل توفيق الدقن:

كشف ماضي الدقن نجل توفيق الدقن عن أسباب هروب والده من نادي الزمالك الذي كان يحمل قديما اسم الملك، وقال إنه كان يلعب في أحد الأندية ولكن حين طلبوه للعب في الزمالك كان عليه أن يحلق شعره وينضم للخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر لكن يكون مناسبا لدخول نادي الملك، وهو ما جعله يهرب.

كما تحدث في تصريحات لـ صدى البلد عن واقعة طريفة للراحل توفيق الدقن مع بنت الجيران، التي تسببت في دخوله إلى قسم الشرطة.

توفيق الدقن:

حصل توفيق الدقن على العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير، ففي عام 1956 حصل علي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1956، لتتوالي بعد ذلك الجوائز التي ضمت "وسام الاستحقاق"، شهادة الجدارة في عيد الفن عام 1978، درع المسرح القومي، جائزة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما". مع جوائز أفضل دور ثاني في أفلام "في بيتنا رجل، الشيماء، صراع في الميناء، القاهرة 30 ، ليل وقضبان".

توفيق الدقن حسن يوسف

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