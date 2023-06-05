وزير الخارجية الأوكراني: سننضم للناتو بعد تحقيق النصر في الهجوم المضاد ضد روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن تحقيق النصر في الهجوم المضاد ضد روسيا سيسمح لـ أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات له اليوم، أن أوكرانيا ستكون قادرة على الانضمام لـ حلف الناتو بعد انتهاء الحرب.

وأضاف كوليبا، أن القوات الاوكرانية لديها ما يكفي من الأسلحة لبدء الهجوم المضاد، لافتا إلى أننا واثقون من استمرار إمدادنا بالأسلحة من الحلفاء حتى نحقق أهدافنا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نفت بدء الهجوم المضاد الأوكراني، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات عنه.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: “ليس لدينا مثل هذه المعلومات، ولا نعلق على أي نوع من المنتجات المقلدة".