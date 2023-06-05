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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني: سننضم للناتو بعد تحقيق النصر في الهجوم المضاد ضد روسيا

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن تحقيق النصر في الهجوم المضاد ضد روسيا سيسمح لـ أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني في تصريحات له اليوم، أن أوكرانيا ستكون قادرة على الانضمام لـ حلف الناتو بعد انتهاء الحرب.

وأضاف كوليبا، أن القوات الاوكرانية لديها ما يكفي من الأسلحة لبدء الهجوم المضاد، لافتا إلى أننا واثقون من استمرار إمدادنا بالأسلحة من الحلفاء حتى نحقق أهدافنا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نفت بدء الهجوم المضاد الأوكراني، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات عنه.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال ممثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: “ليس لدينا مثل هذه المعلومات، ولا نعلق على أي نوع من المنتجات المقلدة".

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