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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة أسيوط تعلن حاجتها لشغل وظيفة "مدير حالة" للأطفال

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موافقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير حالة للأطفال في خطر، المستفيدين من تدخلات قطاع الرعاية بمديرة التضامن الاجتماعي "بنظام التعاقد". 

ويأتي ذلك بالتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف ـ مصر" لايجاد بيئة داعمة لرعاية الطفل والأسرة وحمايتهم ورفاهيتهم واستثمار الطاقات والجهود للمساهمة في تحسين القدرات والنظم والخدمات التي تستهدف الأطفال مع إعطاء الأولوية للفئات المهمشة والأكثر فقراً. 

ولفت إلى فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك حتى يتم اختيار مدير حالة قادر على العمل بالشكل المناسب والملائم لتعزيز نظام الرعاية للأطفال ودعم منهجية إدارة الحالة في خدماتها وتنمية قدرات الاخصائيين الاجتماعيين في مختلف المؤسسات والوحدات تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

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وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً عن مؤهل جامعي اجتماعي عالي في مجال العلوم الاجتماعية (يفضل خريجي اداب اجتماع/اداب علم نفس/خدمة اجتماعية) وألا يقل سنه عن 25عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً وأن يكون ملماً باستخدام برامج الحاسوب ولديه القدرة على تنفيذ دراسات حالة ميدانية وأسرية وتنفيذ أبحاث شارع ميدانية والتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر والبحث والكتابة الواضحة للتقارير التفصيلية والموجزة وعلى فهم وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية وعلى وضع خطط التأهيل وتنفيذها ومتابعتها. 

ونوه بأنه على راغبي التقدم لشغل الوظيفة "مدير الحالة" المشار إليها تقديم السيرة الذاتية يدوياً بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة (وحدة إدارة الحالة) مع ذكر اسم الوظيفة (مدير حالة بمحافظة أسيوط) وذلك خلال الفترة من 4 : 11 يونيو الجاري.
وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن من مهام وظيفة "مدير الحالة" إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر وإعداد ومراجعة الخطة التأهيلية لدراسة الحالة ووضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات بعد الانتهاء من خطة التأهيل والإحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل والتنسيق داخلياً مع الإدارات المعنية (الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والتأهيل). 

كما سيتم تلقى الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها والتنسيق مع مشرفي الخدمة العامة وفريق برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لتقديم الخدمات للأسر التي لديها أطفال في خطر وإعداد وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي فضلاً عن تنفيذ زيارات متابعة لأماكن تقديم الخدمة (طبقاً لخطة التأهيل) التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان تقديم الخدمات وفق الخطط الموضوعة للطفل بالإضافة إلى إعداد التقارير الدورية والطارئة حسب ما يتطلبه العمل وتقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية والتشبيك مع الوحدات الاجتماعية المحلية لتعزيز الرصد والتوثيق وتنفيذ عمليات التوثيق بملفافت الحالات واستيفائها من كافة النواحي وكذا السجلات وإدخال بيانات الحالة الكترونياً للتوثيق والتنسيق والمتابعة مع المشرف موضحاً أن أي استفسار خاص بالوظيفة الاتصال بالارقام التالية (01050260020/ 01050260010).

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