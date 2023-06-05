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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسيوط

قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انه يجرى أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ورصد الدراجات ، لافتا إلى انه سوف تعلن النتيجة عقب انتهاء أعمال التصحيح والرصد والاعتماد من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على منتصف الشهر الجاري .


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت بالمحافظة الخميس قبل الماضي وبدأت لجان التصحيح بدء أعمالها فور انتهاء كل مادة وتواصل اللجان أعمالها لتصحيح الامتحانات والمراجعة و رصد تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه وفور الانتهاء من الرصد سوف يتم عرض النتيجة على محافظ أسيوط لاعتمادها وإعلانها على موقع المديرية وإرسالها للمدارس. 

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وكان 84 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في 397 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

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