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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعلن توريد 100 ألف طن قمح للشون والمطاحن حتى اليوم

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلي بالمحافظة ليصل إلى 100 ألف و325 طن قمح حتى اليوم بـ 28 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة لافتاً إلى استمرار عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي حتى 30 أغسطس 2023 أو إنتهاء أعمال التوريد.

وأكد على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وحتى التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد فضلاً عن استمرار تكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحث المزارعين على استكمال أعمال توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية.

ولفت إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى ونجوع المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية وتكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ووكيل وزارتي الزراعة والتموين بالمحافظة للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد مشدداً على تحرير محاضر للمخالفين الرافضين للتوريد.

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من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم توريد 42562 طن و563 كجم بشون البنك الزراعي المصري و19332 طن و302 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 26823 طن و620 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و973 طن و360 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10633 طن و632 كجم انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 100 ألف و325 طن و477 كجم قمح.

وأشار إلى التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقي الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليم الموردين لمستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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