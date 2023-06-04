تموين أسيوط: ضبط 142 طن قمح داخل 15 مخزناً بـ 3 مراكز بالمحافظة

تمكنت مديرية التموين في محافظة أسيوط، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 142 طن قمح محلي داخل 15 مخزناً بمراكز ديروط والقوصية والفتح.

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة متابعة توريد القمح المحلي لهذا الموسم وبناء على قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بأن التوريد إلزامى وفقا للمساحة المنزرعة، فقد تم خروج حملة تموينية على مراكز ديروط والقوصية والفتح بالاشتراك مع العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين.والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين.

وأسفرت عن ضبط 6 مخازن بداخلها 30 طن قمح بمركز ديروط، وضبط 4 مخازن بداخلها 42 طناً بمركز القوصية، و ضبط 5 مخازن بداخلها 70 طناً بمركز الفتح وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة التموين ووزارة الداخلية في مكافحة تخزين واحتكار القمح المحلى والمحظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء.