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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عصام سعد يلتقي رئيس أسيوط الجديدة ويشدد على التفاعل مع شكاوى المواطنين

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على التفاعل مع شكاوي المواطنين في كافة القطاعات والتعامل الفوري معها دون محاباة أو مجاملة ، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية.

ولفت المحافظ، إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تقديم خدمة لائقة ومناسبة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماماً خاصاً بالتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة وتوفير كافة الخدمات الممكنة للمواطنين بتلك الأماكن.

وأضاف أن مدينة أسيوط الجديدة تم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان ، وتنظيم منظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها وتشجيعهم على الإقامة بها.

جاء ذلك خلال لقاءه المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة .

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء - رئيس جهاز مدينة اسيوط الجديدة بالتنسيق مع مدير ادارة المواقف للمتابعة المستمرة والمرور الدوري على مواقف السيارات بمدينة أسيوط الجديدة للاطمئنان على انتظام العمل وتطبيق تعريفة الأجرة دون أى محاولات لاستغلال المواطنين .

ولفت إلى تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين دون محاباة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، موضحاً أنه خلال الآونة الأخيرة تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتشغيل 10 سيارات ميكروباص أجرة للعمل على خط مدينة أسيوط الجديدة – موقف الأزهر ذهاباً وإياباً ، وذلك بالتنسيق بين إدارة المواقف وجهاز المدينة بنفس التعريفة والضوابط المتبعة فضلاً عن تشغيل 5 سيارات ميكروباص أجرة للعمل داخل مدينة أسيوط الجديدة كسرفيس داخلي وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين قاطني المدينة لتسهيل الحركة والانتقال والتيسير عليهم وزيادة استيعاب المدينة للسكان.

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وناشد محافظ أسيوط، المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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