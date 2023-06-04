محافظ أسيوط: استمرار تنظيم فعاليات وأنشطة بزيارة المكتبة المتنقلة لقرية الشامية بساحل سليم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار تنظيم الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً وبناءاً على الإمكانات المتاحة.

وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة ، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة.

وأشار إلى الإهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.



وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط زيارة المكتبة المتنقلة لقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم ، وذلك في إطار خطة المكتبة المتنقلة لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حيث تم زيارة مدرسة العبور الابتدائية بالقرية وتنظيم أنشطة وورش للأطفال وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات واكسابهم مهارات وخبرات على أن يتم تنظيم المزيد من الفعاليات والتدريبات والبرامج الترفيهية وورش العمل والاستفادة من امكانات وخدمات المكتبة المتنقلة في ايصال الثقافة والمعرفة إلى التجمعات السكانية في أماكن تواجدهم خاصة الأماكن البعيدة التي لا تتوافر بها مكتبات عامة ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إيصال الكتاب للقارئ وتغطية عدد أكبر من المناطق والأحياء.