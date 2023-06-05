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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأوراق قضية النفقة..

مفاجأة جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. سجلات تجارية تكشف مكاسبه الضخمة

صدى البلد

حصل اليوم فهد مرزوق المحامي دفاع ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش على السجلات التجارية لشركتي ملك المطرب الشعبي لإرفاقها بأوراق قضية النفقة التي إقامتها ضد زوجها. 

 

وقال مرزوق في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن المطرب حسن شاكوش يمتلك شركتين بينهما شركة إنتاج فني وإحداهما شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة تابعة لهيئة استثمار ٦ أكتوبر والأخرى شركة أفراد. 

 

وأضاف دفاع ريم طارق أن هذه السجلات التجارية تعد إثباتا على دخل حسن شاكوش الضخم من إنتاج الأغاني والمهرجانات وسيقدمها أمام محكمة الأسرة في دعوى النفقة خاصة أن إحدى الشركتين تتعاقد مع شركات عديدة ما يحقق لها أرباح كبيرة. 

 

فيديو مفاجأة

وتقدم فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش إلى نيابة أكتوبر أول ب"فلاشة" تحتوي على مقطع فيديو يصور زوجة شاكوش أثناء حفل الزفاف وأمامها قسيمة زواج فارغة من البيانات تقوم بوضع بصمتها عليها قائلا: "بتبصم على بياض". 

 

ويشير مقطع الفيديو إلى عدم علم ريم طارق بالبيانات بما كتبه شاكوش والمأذون في القسيمة فيما بعد وأنها بكر رشيد رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها الأول لشاكوش حتى يثبتها في قسيمة زواجهما إلا أنها فوجئت بعد الأزمة أنها مثبتة في قسيمة زواجها بحسن شاكوش أنها بكر رشيد. 

 

وقال فهد مرزوق إن مقطع الفيديو ينفي التهمة التي وجهها شاكوش لموكلته بإدلائها ببيانات كاذبة وادعاء أنها عذراء لم يسبق لها الزواج إضافة إلى محادثات صوتية وكتابية قدمها مسبقا بين شاكوش وريم تثبت معرفته بأنها مطلقة وليست بكرا. 

 

قرار تمكين


وحصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق. 

 

وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش وتم الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم أول اكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين. 

 

وأنهى قسم شرطة أول أكتوبر إجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تأشيرة مأمور القسم. 
 

تزوير في القسيمة

وكان قال فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش إن موكلته مثلت أمام نيابة اكتوبر أول لسماع أقوالها في اتهام شاكوش لها بالإدلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.

 

وطالب فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيد خاصة ان ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الأول حتي يقدمها للمأذون ويثبت انها "ثيب" وليست بكر وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بانها مسجل بها انها بكر رشيد. 

 

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش أدلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج".

 

ومثلت زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم من زوجها يتهمها فيه بالأدلاء ببيانات كاذبة وسرقة أموال من شقة الزوجية ونفت كافة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن زوجها هو من طردها من منزل الزوجية واستولى على قائمة منقولاتها وايصال امانة مقابل مؤخر الصداق. 

 

وعقب الاستماع لأقوالها وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الإدلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع المأذون في تزوير قسيمة زواجهما. 

 

وكان قد تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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