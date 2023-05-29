بتبصم على بياض.. فيديو يكشف تطور خطير في أزمة حسن شاكوش وزوجته

في تطور خطير بأزمة حسن شاكوش وزوجته، تقدم دفاع ريم طارق اليوم بمقطع فيديو إلى النيابة العامة يحتوي دليل على اتهامه للمطرب الشعبي والمأذون بتزوير قسيمة الزواج.

وتقدم فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش إلى نيابة أكتوبر أول ب"فلاشة" تحتوي على مقطع فيديو يصور زوجة شاكوش أثناء حفل الزفاف وأمامها قسيمة زواج فارغة من البيانات تقوم بوضع بصمتها عليها قائلا: "بتبصم على بياض".

ويشير مقطع الفيديو إلى عدم علم ريم طارق بالبيانات بما كتبه شاكوش والمأذون في القسيمة فيما بعد وأنها بكر رشيد رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها الأول لشاكوش حتى يثبتها في قسيمة زواجهما إلا أنها فوجئت بعد الأزمة أنها مثبتة في قسيمة زواجها بحسن شاكوش أنها بكر رشيد.

فيديو مفاجأة

وقال فهد مرزوق إن مقطع الفيديو ينفي التهمة التي وجهها شاكوش لموكلته بإدلائها ببيانات كاذبة وادعاء أنها عذراء لم يسبق لها الزواج إضافة إلى محادثات صوتية وكتابية قدمها مسبقا بين شاكوش وريم تثبت معرفته بأنها مطلقة وليست بكر.



وحصلت اليوم ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.



تمكين من فيلا شاكوش

وتقدم فهد مرزوق المحامي بطلب الى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بالحصول على قرار بتمكين موكلته ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش وتم الموافقة على الطلب بتمكين مشاركة بين ريم وشاكوش وتكليف قوة من قسم أول أكتوبر بتنفيذ القرار وتسليم الفيلا لريم طارق بموجب قرار التمكين.

وأنهى قسم شرطة أول أكتوبر اجراءات تنفيذ قرار التمكين بحضور دفاع ريم طارق بعد الحصول على تأشيرة مأمور القسم.



فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش

وكان فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش قد قال إن موكلته مثلت أمام نيابة أكتوبر أول لسماع اقوالها في اتهام شاكوش لها بالإدلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.

استدعاء المأذون

وطالب فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيد خاصة أن ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الأول حتي يقدمها للمأذون ويثبت أنها "ثيب" وليست بكر وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بانها مسجل بها انها بكر رشيد.

أدلة

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش أدلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج"

ومثلت زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم من زوجها يتهمها فيه بالإدلاء ببيانات كاذبة وسرقة أموال من شقة الزوجية ونفت كافة الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان زوجها هو من طردها من منزل الزوجية واستولى على قائمة منقولاتها وإيصال امانة مقابل مؤخر الصداق.

الإدلاء ببيانات كاذبة

وعقب الاستماع لأقوالها، وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الادلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع المأذون في تزوير قسيمة زواجهما.

وكان قد تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.