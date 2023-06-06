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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | سيارة «أوتوماتيك» موديل 2023 بأقل سعر للزيرو.. 5 عربيات صينية جديدة في مصر تبدأ من 430 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سيارة جديدة موديل 2023 "أوتوماتيك".. بأقل سعر للزيرو|صور

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة تحمل موديل العام، وسط تنوع الموديلات والتصميمات والتجهيزات الفنية ايضا، ولعل من ابرز السيارات الاقتصادية المطروحة داخل السوق المصري، هي النسخة BYD L3 موديل 2023، والتي يتم تقديمها من خلال فئة واحدة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة.

 

أرخص سيارة دفع رباعي في مصر 1600 CC .. أشتري جديد |صور

تحظى اصدارات الدفع الرباعي على شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، مقارنة بتقنيات الدفع الأمامي والخلفي، لما تتضمنه من قدرات خاصة ومختلفة، ولعل من ابرز السيارات ذات الدفع الرباعي.

 

بدل الصيني.. 5 سيارات ألمانية "زيرو" بسعر يبدأ من 899 ألف جنيه|صور

يضم السوق المصري العديد من السيارات الالمانية، والتي اصبحت تتقارب اسعارها إلى حد كبير من بعض الطرازات الصينينة، خاصة بعد الزيادات الاخيرة التي شهدها سوق السيارات، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات المانية "زيرو" بسعر يبدأ من 899 ألف جنيه.

 

5 سيارات صينية "جديدة" في مصر .. بسعر يبدأ من 430 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات، على باقة من الطرازات المتنوعة سواء كانت من ناحية التصميم الهيكلي بين السيدان والهاتشباك والـ SUV، أو من ناحية التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات الفنية ايضا، بالاضافة إلى العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومن بينها الصانع الصيني.

 

قبل تقديمها رسميًا .. كيا بيكانتو تعود من جديد | صور

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تحقق شعبية كبيرة طوال تاريخها الممتد، نسبة إلى اصدارتها المتنوعة بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب سمعتها القوية ناحية الاعتمادية والاداء المميز.

 

اغلى سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر .. اعرف سعرها الان

تعتبر السيارة BMW X7 هي اغلى اصدارات العلامة التجارية الألمانية في مصر، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV من الفئة الفاخرة، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة خلال الايام الماضية قدرها مليون و 650 ألف جنيه.

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