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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل تقديمها رسميا.. كيا بيكانتو تعود من جديد | صور

كيا بيكانتو فيس ليفت 
كيا بيكانتو "فيس ليفت" 

استطاعت شركة كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تحقق شعبية كبيرة طوال تاريخها الممتد، نسبة إلى إصداراتها المتنوعة بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب سمعتها القوية ناحية الاعتمادية والاداء المميز.

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قبل تقديمها رسميًا .. كيا بيكانتو تعود من جديد

كيا بيكانتو "فيس ليفت" 

ويبدو أن عشاق كيا لم يستطيعوا انتظار يوم 23 يونيو الجاري، وهو الموعد المحدد للكشف عن النسخة الشهيرة كيا بيكانتو "فيس ليفت"، وبدأت تتسرب لها الكثير من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات.

كيا بيكانتو "فيس ليفت" 

وظهرت السيارة كيا بيكانتو "فيس ليفت" بتصميم عصري وجذاب، يضم الكثير من اللمسات الخارجية ذات الطابع الرياضي، بعد أن تضمنت الواجهة الأمامية مصابيح عدوانية المظهر توحي بالشراسة تعمل بتقنية LED LIGHT، إلى جانب صادم أمامي معاد تصميمة.

وارتكزت السيارة كيا بيكانتو على جنوط رياضية بتصميم هندسي أنيق، وناحية خلفية تحتوي على مشتت للهواء، ومصابيح ذات اداء متصل، وسبويلر رياضي مثبت أعلى ناحية الزجاج مدعوم بإشارة توقف، وعتبات جانبية تزيد من المفهوم الرياضي للسيارة.

كيا بيكانتو "فيس ليفت" 

وتشير بعض التوقعات الى أن تقدم السيارة عالميًا بمحرك 1000 سي سي "تيربو"، بقوة 100 حصان، و 172 نيوتن/متر من عزم الدوران، أو بمحرك بقوة 83 حصانا، وعزم دوران يصل لـ 122 نيوتن/متر، سعة 1200 سي سي.

وجاءت المقصورة الداخلية للسيارة كيا بيكانتو "فيس ليفت" كما أظهرتها الصور المسربة، بالعديد من التجهيزات العصرية منها، مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسق قمرة القيادة قياسها 8 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف، ونظام صوتي ترفيهي، ولوحة عدادات قياسها 4.2 بوصة.

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