عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي تفجر مفاجأة مدوية عن ارتفاع السياحة الواردة لمصر

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بتحقيق مصر خلال أبريل 2023 أعلى معدل شهري في حركة السياحة الوافدة للبلاد في تاريخها، قائلة : خبر سعيد ومبهد  لان السياحة ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد ومدخل من مداخيل العملة الصعبة.

txt

هذا الشبل من ذاك الأسد| لميس الحديدي تشيد بمصطفى شوبير: أثبت نفسه


وطالبت لميس الحديدي، بضرورة الاستعداد لاستيعاب هذه الزيادات عبر تسهيلات لقطاع السياحة  لتحسين جودة الخدمات وزيادة الغرف الفندقية، عبر برنامجها " كلمة أخيرة  "الذي تقدمه على شاشة ON: قائلة: "أحد أهم مداخيل  العملة الصعبة ولابد من الاستعداد لكل هذه الارقام زيادة عدد الغرف الفندقية ومناقشة  الاستثمار في الفنادق والتسهيلات المقدمة لهم في هذه المرحلة.


واصلت : "  مش مهم بس يجي عدد كبير من السائحين  بس لازم نحسن الجودة   مش لازم نبقى بلد  رخيص الاسعار    خاصة أن التعويم يساعد في جذب السياحة وخدمة  متميزة عاوزين السائح الذي يعود  مش يجي مرة ويمشي مرة واحدة ".


وأشادت الحديدي بحسن إدارة الجوازات  والجمارك في مطار القاهرة لدى عودتها من الاردن قائلة : " : كنت راجعة من الاردن وكنت سعيدة  أن المطار مكتظ   بالسياح وعندي ملاحظتين الاولى إيجابية تخص  إدارة الجوازات والجمارك كانت  جيدة وسلسة ورغم أن الطوابير  كانت طويلة إلا أنها سارت بسلاسة".


وطالبت لميس الحديدي، مجلس الوزراء ببحث مشاكل قطاع السياحة العالقة عبر عقد إجتماعات  مع القطاع السياحي،السياحي،   قائلة : " لازم نعد مع صناع السياحة  لان أهل مكة أدرى بشعابها ه لاهمية هذا القطاع جنباً إلى جنب مع الاهتمام بالصناعة  ويشغل نحو 5 مليون اسرة "

أتمت : " قطاع السياحة هو   العجلة  السريعة للدولار مش  محتاج فيه نعمل مبادرة للعربيات  وشهادات   هذا قطاع الدولار اللحظي حيث أنه رافد الدخل السريع  مع ضرورة ودراسة معوقات الاستثمار في الفنادق والسياحة  وهي مشاكل عالقة منذ سنوات.

 

لميس الحديدي السياحة قطاع السياحة اخبار التوك شو اخبار السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

الخروج للضرورة فقط.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأربعاء والخميس

أول تعليق من ميدو بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بالدوري

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع فيضانات قوية

موضوعات متعلقة

بالتوفيق يا رجالة.. لميس الحديدي تدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

ترشيحاتنا

كجزء من حملته.. مرشح لرئاسة أمريكا يدعو لتحقيق السلام مع روسيا والصين

صدمة مدوية | تعرف على مديونية نادي الزمالك .. تفاصيل مثيرة

لافروف: الغرب يريد تقطيع أوصال روسيا وفتح جبهات جديدة ضدها

سمير فرج: وزير الدفاع الإسرائيلي في موقف سيئ بسبب حادث الحدود.. فيديو

بدء زيارة المسئولين.. الولايات المتحدة تعلن توسع قنوات الاتصال مع الصين

الصبر نفد.. غضب واسع في الغرب بسبب هجوم أوكرانيا المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

بسبب لسانه.. كلب يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأمريكا..شاهد

ملابس عرضتها للانتقادات.. نهى عابدين تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

مكشوف الظهر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ