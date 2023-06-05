لميس الحديدي تفجر مفاجأة مدوية عن ارتفاع السياحة الواردة لمصر

أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بتحقيق مصر خلال أبريل 2023 أعلى معدل شهري في حركة السياحة الوافدة للبلاد في تاريخها، قائلة : خبر سعيد ومبهد لان السياحة ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد ومدخل من مداخيل العملة الصعبة.



وطالبت لميس الحديدي، بضرورة الاستعداد لاستيعاب هذه الزيادات عبر تسهيلات لقطاع السياحة لتحسين جودة الخدمات وزيادة الغرف الفندقية، عبر برنامجها " كلمة أخيرة "الذي تقدمه على شاشة ON: قائلة: "أحد أهم مداخيل العملة الصعبة ولابد من الاستعداد لكل هذه الارقام زيادة عدد الغرف الفندقية ومناقشة الاستثمار في الفنادق والتسهيلات المقدمة لهم في هذه المرحلة.



واصلت : " مش مهم بس يجي عدد كبير من السائحين بس لازم نحسن الجودة مش لازم نبقى بلد رخيص الاسعار خاصة أن التعويم يساعد في جذب السياحة وخدمة متميزة عاوزين السائح الذي يعود مش يجي مرة ويمشي مرة واحدة ".



وأشادت الحديدي بحسن إدارة الجوازات والجمارك في مطار القاهرة لدى عودتها من الاردن قائلة : " : كنت راجعة من الاردن وكنت سعيدة أن المطار مكتظ بالسياح وعندي ملاحظتين الاولى إيجابية تخص إدارة الجوازات والجمارك كانت جيدة وسلسة ورغم أن الطوابير كانت طويلة إلا أنها سارت بسلاسة".



وطالبت لميس الحديدي، مجلس الوزراء ببحث مشاكل قطاع السياحة العالقة عبر عقد إجتماعات مع القطاع السياحي،السياحي، قائلة : " لازم نعد مع صناع السياحة لان أهل مكة أدرى بشعابها ه لاهمية هذا القطاع جنباً إلى جنب مع الاهتمام بالصناعة ويشغل نحو 5 مليون اسرة "

أتمت : " قطاع السياحة هو العجلة السريعة للدولار مش محتاج فيه نعمل مبادرة للعربيات وشهادات هذا قطاع الدولار اللحظي حيث أنه رافد الدخل السريع مع ضرورة ودراسة معوقات الاستثمار في الفنادق والسياحة وهي مشاكل عالقة منذ سنوات.