رئيسة الحكومة التونسية: سنعطى الأولوية للإسراع في استكمال المشروعات الاستثمارية الخليجية

أكدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية ، أنها ستعطي الأولويّة للإسراع في استكمال إنجاز المشروعات التنموية المموّلة من قبل شركات استثماريّة خليجيّة مع السعي لاستقطاب استثمارات جديدة في إطار التوجّه الحكومي والاستفادة من الكفاءات والخبرات التونسيّة داخل حدود الوطن.

وأوضحت بودن خلال لقائها اليوم الاثنين مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور جاسم محمد البديوي، عمق علاقات التعاون الأخوية بين تونس ودول الخليج وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات.

من جانبه، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنّ توقيع مذكّرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربيّة سيشكّل حجر زاوية مهمّة في مسيرة التعاون مع دول الخليج ومنطلقا لإعداد مخطط تنفيذي للسنوات المقبلة، وستمثّل العناية بالجالية التونسيّة بدول الخليج العربيّة وتطوير الاستثمارات بتونس أهم الأولويات التي سيقع التعاون بشأنها.