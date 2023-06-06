9 سنوات من حكم السيسي غيرت شكل ومضمون الحماية الاجتماعية

مرت 9 سنوات على وضع استراتيجية جديدة لآلية عمل وزارة التضامن الاجتماعي، التي أعادت بلورة دور الدولة في حماية الأولى بالرعاية؛ ليصبح أغلبهم أرباب أعمال.

أهم ما أنجزته وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ 9 سنوات الماضية من عهد الرئيس السيسي:

- الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بــ 31 مليار جنيه سنويا، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل"، 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 21.624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 756.193.551 جنيه مصري، في مناطق (أهالينا - روضة السيدة زينب - الأسمرات 3 - المحروسة 1.2 - مدينة الغردقة - معاً - حدائق أكتوبر - جزيرة الوراق - مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور 15 مايو)، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11,581 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعات 984،385,000 جنيه مصري، في مناطق (أرض الإنتاج الحربي - مدينة العبور الجديدة - أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق).

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و7,200 وصلة صرف صحي، و11,519 تركيب سقف، و10.357 منزل تم رفع كفاءته.

بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623,533 مستفيد بإجمالي رأس مال 3,1 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

- دعم العمالة غير المنتظمة

تقوم الوزارة بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات وذلك على النحو الآتي:

- مبادرة "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين

تم توفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد 42 ألف من صغار الصيادين (ذكور وإناث) من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5,9 مليون جنيه، حيث تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2,2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد 50% الأخرى، وتم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد

- مبادرة "تتلف في حرير"

تم توزيع عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي 2000 مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي بالمرحلة الأولى.

- مبادرة "أصلها مصري"

هي مبادرة تستهدف فيها الوزارة تدريب 2000 عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في 16 محافظة بالمرحلة الأولى.

- مبادرة "طريقك أمان لعمال التوصيل"

توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتي "مرسول" و"طلبات مصر" كمرحلة أولى، وشركة "إن دريف" بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

تم توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع بالخاص في المرحلة الأولى من المبادرة.

- مبادرة "التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة"

تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددا في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ 570 مليون جنيه.

- مشروع التدريب المهني "برنامج طفرة"

تم تدريب عدد 3141 عاملا وعاملة في 8 محافظات (أسوان - سوهاج - أسيوط - المنيا - الفيوم - المنوفية - كفر الشيخ - البحيرة) في مجالات (معاون تمريض - مديرة منزل - مصنع غذائي - والتفصيل والخياطة) كمرحلة أولى.

- التأمينات والمعاشات

تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 1 يناير 2014 ليصبح 1700 جنيه في 1 يناير 2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيها ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة.

تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 ليصبح 294,3 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 10,7 مليون عن ذات الفترة.

بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1 يوليو 2014 لتصبح 15 % في 1 أبريل 2023، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه؛ لتصبح 55 مليارا عن ذات الفترة.

- تكافؤ الفرص التعليمية

5 ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

- تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

قامت الوزارة بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس "كورونا"؛ لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه مصري، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

وقامت الوزارة بتمويل مساعدات لإجمالي 228,249 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 933,587,700 مليون جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من السيد رئيس الجمهورية إلى 200 ألف جنيه مصري في عام 2021.

ساهمت الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية تصل إلى حوالي 270 مليون جنيه مصري.

مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية"

- تم تنفيذ عدد 9,3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع "2 كفاية" والشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

-أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى "تقسمها على خمسة ولا على اتنين".

- 400000 سيدة ترددن على عيادات "2 كفاية" التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

- 310.000 سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 78% من عدد السيدات المترددات على عيادات "2 كفاية".

- تنفيذ عدد 4374 ندوة توعوية بحضور 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة (الصحية، المجتمعية، الدينية).

- 56 ألف مستفيد من الأطفال والسيدات اللاتي حصلن على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 5 محافظات (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الدقهلية) بحملة بالوعي "مصر بتتغير للأفضل".

-تنفيذ عدد 703,000 مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة "كورونا" وكذلك المتابعة أثناء تفشي الفيروس التاجي.

-تم رفع وبناء قدرات عدد 2000 مثقفة مجتمعية، 130 كادرا طبيا، 300 كادر مالي على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

- برنامج "مودة"

بلغ عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4,6 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور، و29 % للإناث، وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25,3 مليون.

- 506 آلاف شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج.

- برنامج "وعي" للتنمية الثقافية والاجتماعية

- تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,5 ألف رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.

- تنفيذ حملة "زوجها قبل 18 يضيع حقوقها" حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.

- تنفيذ حملة "16 يوم عنف ضد المرأة" تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد.

-تنفيذ المرحلة الأولى من حملة "مصر بتتغير للأفضل" بعدد 5 محافظات بإجمالي عدد 112,500 أسرة مستفيدة والتي حصل 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

- تنفيذ حملة "نقدر نحول الإعاقة لطاقة" للكشف المبكر عن الإعاقة في 8 محافظات بإجمالي عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

- تنفيذ عدد 160 لقاء جماهيريا بإجمالي عدد مليون مستفيد، تنفيذ 400 ألف ندوة بإجمالي عدد 4 ملايين مستفيد، وتنفيذ مليون زيارة منزلية.

- تنفيذ حملة "وعي" لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، مناهضة زواج الأطفال، تعليم البنات، التربية الأسرية الإيجابية) استفاد منها 875215 شخصا.

- برنامج "التربية الأسرية الإيجابية"

استحداث بحث تكويني حول أساليب التربية الأسرية لدى أسر "تكافل وكرامة".

- إعداد دليل للتربية الأسرية الإيجابية.

- تدريب مدربين لكل من (200 أستاذ جامعة بـ 20 محافظة، 2500 رائدة اجتماعية، 2250 من مديري ومشرفين الحضانات)

- ندوات وتوعية الأسرة (12000 طالب بالجامعات، 1,25 مليون جلسة توعوية لأسر تكافل وكرامة وقرى حياة كريمة، 500 ألف من أسر الأطفال بالحضانات)

- برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل

تم تمويل 70,000 سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا بإجمالي تكلفة 100,800 مليون جنيه مصري، حيث تبلغ تكلفة النقاط التي يتم إضافتها على بطاقة الدعم الغذائي 120 جنيها شهرياً، بشرط استخراج بطاقات متابعة صحية للمرأة والطفل وحضور دروس محو الأمية.

- البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

- 1007 حضانات طفولة مبكرة و21 مركزاً للأسرة والطفل تم بناؤها وتطويرها يستفيد منها 71 ألفا من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه مصري، وتم تدريب 5500 ميسرة بالحضانات.

- توعية عدد 15000 من أسر قرى "حياة كريمة" لتعزيز ممارسات النظافة ونمط الحياة الصحية وإجراءات مكافحة عدوى "كورونا"، وتوزيع حقائب على مستلزمات الوقاية الشخصية.

- الكشف الطبي على عدد 1000 من أطفال حضانات مركز كوم أمبو بأسوان وتوزيع العلاج والنظارات وعمل العمليات اللازمة.

- بنك ناصر الاجتماعي

-58 مليار جنيه قيمة قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من بنك ناصر الاجتماعي استفاد منها 921 ألف عميل.

- بلغت مصارف الزكاة والتبرعات 653 مليون جنيه تم توزيعها من خلال 3400 لجنة زكاة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.

- بلغ إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6,27 مليار جنيه مصري لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهم لإجمالي 315.286 سيدة من المطلقات والمهجورات، وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.

-تم تمويل 24 ألف مشروع "مستورة" من خلال بنك ناصر الاجتماعي بإجمالي تكلفة بلغت 456 مليون جنيه مصري.

- رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,185 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 6,7 مليار جنيه مصري سنوياً.

-تم استخراج عدد 1,1 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استفادة عدد 488.674 شخص من ذوي الإعاقة من خلال 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.

-يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية قدرها 1,824,110 جنيه.

- يتم دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة وتوفير أجهزة "لاب توب" ناطقة بإجمالي مبلغ 22 مليون جنيه.

- رعاية كبار السن

-بلغ عدد المستفيدين من 166 دار مسنين حوالي 4719 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 172 نادي مسنين إجمالي 28244 مسنة ومسن.

- تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

- قامت الوزارة بتقديم مقترح لأول قانون بشأن "حقوق المسنين"، وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريبا في الدورة البرلمانية الحالية.

15 - دعم الأيتام

- بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة "تكافل وكرامة"، يتم دعم 556,000 من الأيتام بإجمالي تكلفة 2,3 مليار جنيه مصري، سواء كان الأطفال يعيشون في أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، أو في مؤسسات رعاية، مع الحرص على تغطية نفقات الأطفال الأيتام بما يشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية.

- حماية الأطفال والكبار بلا مأوى

- تم التعامل مع عدد 22910 بلاغات واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

- وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

بلغت عدد وحدات التضامن الاجتماعي 31 وحدة داخل عدد 29 جامعة (القاهرة، دمنهور، بني سويف، السادات، الأزهر فرع القاهرة، عين شمس، مطروح، بورسعيد، المنصورة، أسوان، الأزهر فرع المنصورة، حلوان، كفر الشيخ، السويس، أسيوط، سوهاج، الأزهر فرع أسيوط، الزقازيق، قناة السويس، المنيا، الوادي الجديد، الروسية، بنها، طنطا، المنوفية، جنوب الوادي، الإسكندرية، العريش، 6 أكتوبر)، حيث نفذت هذه الوحدات خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى الآن 1753 نشاطا في مجالات (التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، بناء المعرفة وتعزيز الخبرات) استفاد منها 169,565 من الطلاب والعاملين بتلك الجامعات، وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية.



- الجمعيات والمؤسسات الأهلية

تم إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه، علماً بأن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بالوزارة على المنظومة بلغ 50 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، حيث تقدم عدد 35,653 جمعية ومؤسسة أهلية لتوفيق أوضاعها، وتم توفيق أوضاع 32,220 جمعية ومؤسسة أهلية منها، كما تم توفيق أوضاع 55 منظمة أجنبية للعمل في جمهورية مصر العربية.

- بلغ حجم التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية 16,2 مليار جنيه لعدد 1282 جمعية ومؤسسة أهلية من خلال عدد 1820 جهة مانحة خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 31 مارس 2023.