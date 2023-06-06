فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن مفاجأة بشأن باملاك تيسيما، حكم مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "مجرد معلومة غائبة عن البعض، فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما في نهائي الكونفدرالية في مصر، ووصل الخلاف بينهما إلى الفيفا، وتم توقيع عقوبات على رئيس الجمعية المغربية".

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره، الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 11 يونيو الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس.

وفاز الأهلي على الوداد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب، على ملعب استاد القاهرة الدولي.