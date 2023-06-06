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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت مراكز الاقتراع الكويتية ، قبل قليل، فتح أبوابها أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات «أمة 2023»، وسط اجراءات أمنية واكتمال الاستعدادات من قبل الجهات المعنية.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية؛ يتنافس 207 مرشحين على أصوات الناخبين البالغ عددهم 793646 مواطناً ومواطنة في الدوائر الخمس لاختيار 50 عضواً، لتمثيل الأمة في الفصل التشريعي الـ17.

كا أشارت الصحيفة الكويتية في تقريرها الي ان  13 امرأة في الدوائر الخمس تخوض تحدي الحفاظ على التمثيل النسائي تحت قبة البرلمان، 4 منهن مرشحات عن الدائرة الرابعة، و6 مرشحات في الدائرتين الثانية والثالثة بواقع ثلاث مرشحات لكل دائرة، مقابل مرشحتين في الدائرة الأولى، وواحدة عن الدائرة الخامسة.

وتشهد الانتخابات البرلمانية أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات مجلس الأمة التي أجريت عام 1975. 

 

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