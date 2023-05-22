عرس ديمقراطي مرتقب .. انتخابات "الأمة 2023" أمل جديد لغد أفضل في الكويت

تستعد الكويت لعرس ديمقراطي جديد، بانتخابات مجلس الأمة الكويتي، والمقرر اجراؤها في السادس من يونيو المقبل، بعد حل المجلس حلا دستوريا، لصدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات 2022، وعودة مجلس الأمة السابق الذي تم انتخابه في 2020، وصدور بعدها مرسوم أميري بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة.

وشهدت فترة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي تم فتح بابها في 5 مايو الجاري وحتى 14 من الشهر ذاته تقدم 252 مرشحا لانتخابات مجلس الأمة المقرر اجراؤها في 6 يونيو المقبل، من بينهم 237 مرشحا و 15 مرشحة، وفقا لما أعلنته إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية مع غلق باب الترشح للإنتخابات.

محطات هامة في انتخابات مجلس الامة

وأجريت انتخابات مجلس الامة الكويتي 2020 في شهر ديسمبر من العام ذاته، وبلغت نسبة التغيير فيها نحو 62% ، حيث لم ينجح من المجلس السابق غير 19 نائبا فقط، وتم انتخاب مرزوق الغانم رئيسا للمجلس، ودخل البرلمان في حالة من التوتر مع الحكومة.

حتى وجه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كلمة إلى الشعب الكويتي في 22 يونيو 2022 نيابتاً عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعلن فيها ولي العهد عن حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، بسبب الخلافات والتصعيد بين المجلس والحكومة ومن أجل تصحيح مسار المشهد السياسي، وحتى صدر مرسوم اميري رسمي بحل مجلس الامة في 2 أغسطس 2022.

مجلس الأمة الكويتي

وفي شهر سبتمبر 2022 أجريت الانتخابات الجديدة لمجلس الأمة الكويتي، وتم بعدها مجلس رغم كثرة الطعون التي قدمت على صحة تلك الانتخابات، حتى صدر قرار المحكمة الدستورية الكويتية في 19 مارس الماضي، بإبطال الانتخابات التي على أساسها تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة في عام 2022، وعدم صحة انتخاب نواب المجلس، كما قررت عودة مجلس الأمة السابق في عام 2020، برئاسة مرزوق الغانم ليكمل مدته القانونية.

وأرجعت ذلك لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها أن يستعيد مجلس الأمة المنحل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

حل مجلس 2020 بعد عودته

ومع عودة مجلس الأمة العائد بحكم المحكمة شهد العديد من العقبات من بينها مقاطعة العديد من نوابه المنتخبين لجلساته وتوتر العلاقة التشريعية والتنفيذية، حتى صدر في صدر في الأول من مايو الجاري مرسوم أميري باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي يتولى بعض صلاحيات الامير بحل مجلس الأمة، وجاء فيه: أن حلّ مجلس الأمة جاء احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غدٍ أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي.

وبذلك أصبح مجلس الأمة 2020 قد تم حله مرتين الأولى في شهر أغسطس 2022 والثانية بعد عودته بفترة قصيرة بمرسوم أميري في مطلع شهر مايو 2023.

مجلس الأمة الكويتي

وفي الرابع من مايوم الجاري أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتى اعتبارا من يوم الجمعة 5 مايو ولمدة 10 أيام تنتهي نهاية يوم 14 من الشهر ذاته بما فيها أيام العطل من الساعة 7.30صباحا حتى 1.30 بعد الظهر في مقر إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ.

252 مرشحا و759 لجنة للناخبين

ووفقا لتصريح للمدير العام للشؤون القانونية فى الداخلية الكويتية العميد صلاح الشطي، فإنه تم اعتماد عدد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية؛ حيث يبلغ عددها 759 لجنة، كما تم اعتماد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين، موضحا أنه تم اعتماد خمس مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وخلال فترة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي شهدت تقدم 252 مرشحا لانتخابات مجلس الأمة المقرر اجراؤها في 6 يونيو المقبل، من بينهم 237 مرشحا و 15 مرشحة، وفقا لما أعلنته إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية مع غلق باب الترشح للإنتخابات.

وقالت إدارة شئون الإنتخابات - في بيان لها - إن باب التنازل عن الترشح سيبقى مفتوحا أمام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع بسبعة أيام (أي حتى تاريخ 30 مايو الجاري) وذلك وفقا لقانون الانتخاب الكويتي.