السعودية.. وصول الفوج الأول لحجاج الجزائر والعراق إلى مكة

أفادت صحيفة أخبار 24 السعودية؛ بأن شركة مطوفي حجاج الدول العربية بالسعودية استقبلت أول فوجين من الحجاج العرب القادمين من جمهوريتي العراق والجزائر إلى مكة المكرمة كأول الواصلين من الحجاج العرب لموسم 1444هـ .

ومن جانبه؛ فقد أوضح رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني، أن الفوج الأول من الحجاج العرب القادم من الجزائر بلغ 294 حاجاً، فيما بلغ عدد فوج الحجاج الأول القادم من العراق 192 حاجاً.

وأبان أن الشركة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبهم، عبر حجاج الجزائر والعراق عن بالغ سعادتهم بالجهود المبذولة في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال.