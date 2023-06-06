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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 18 حالة تعد بمراكز أسيوط وأبوتيج والبداري

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ21 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة 18 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز أسيوط وأبوتيج والبداري بمساحة 899 متر مربع مباني و1 فدان و14 قيراط زراعة خلال يوم واحد لافتا إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

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وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن مراحل الموجة الثلاث والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
تجدر الإشارة أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وانتهت في 19 مايو الماضي ثم المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو الجاري على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو القادم.

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