رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارين بتعيين وكيلين بكلية العلوم

أصدر الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، قرارين بتعيين وكيلين بكلية العلوم، حيث أصدر القرار رقم (964) بتعيين الدكتور أحمد عبد الرحمن إسماعيل عبد العزيز، الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر القرار رقم (965) بتعيين الدكتور أيمن أبو الفتوح جودة سالم، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه لمدة ثلاث سنوات.

ويعمل بهذين القرارين اعتبارا من 15 يونيو 2023.

وتقدم رئيس جامعة الزقازيق بأطيب التمنيات والدعوات الصادقة للوكلاء بدوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز لخدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب بالجامعة.