الأمن العام يشن حملات بسوهاج ويحرر قضايا مخدرات وسلاح

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت (دائرتى مركز وقسم شرطة طهطا) .

أسفرت جهودها عن ضبط (12) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية –بندقية خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (12متهم " لثلاثة منهم معلومات جنائية" ).

كما تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين) و ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") إرتكبوا (4) وقائع متنوعة و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (201) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .