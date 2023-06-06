أوكرانيا تدعو لانعقاد مجلس الأمن لبحث أزمة تفجير سد نوفا كاخوفكا

دعت السلطات الأوكرانية ،اليوم الثلاثاء، لأنعقاد مجلس الأمن لبحث قضية انفجار سد نوفا كاخوفكا.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم موسكو بقصف السد.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إن تدمير روسيا لسد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، التي تحتلها روسيا، يؤكد أن قوات موسكو "يجب طردها" من جميع أنحاء البلاد.

وكتب زيلينسكي على قناته عبر تطبيق تليجرام أن تدمير سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية يؤكد فقط للعالم كله أنه يجب طرد روسيا من كل ركن من أركان الأراضي الأوكرانية.

وكرر تأكيده: "لا ينبغي ترك متر واحد لهم، لأنهم يستخدمون كل متر في الإرهاب".