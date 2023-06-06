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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص صعقا بعد تسلقه برج ضغط عالي بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

لقي شخص مصرعه قام بتسلق برج الضغط العالي الواقع شمال مدينة الغردقة، وفقًا لمصادر محلية.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية تسلق برج الضغط بجهد 66 كيلو فولت، وذلك في ميدان جهينة شمال مدينة الغردقة.

وفور تلقي الإخطار، تم إرسال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتبين وفاة الشخص الذي تسلق البرج تم تحرير المحضر اللازم للحادث، وإبلاغ الجهات المختصة لبدء التحقيق في الواقعة.

فيما تم نقل جثة الشخص إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، و تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتوفى وكشف ملابسات الواقعة .

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