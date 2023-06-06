عاصفة على الأبواب.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

يهتم المواطنون بمتابعة حالة الطقس من بيانات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة بعد الموجة الحارة التي شهدتها أنحاء الجمهورية مؤخرا.

ارتفاع الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم مستمر فى الاستقرار بالأحوال الجوية، وما زلنا متأثرين بالكتل الهوائية الشمالية التي تكون درجات حرارتها حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تكون ما بين 32 و33 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن الأجواء اليوم نهارا حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، ومع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاض فى درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة بوجود

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار تنحصر فى بعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وهي خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومرسى علم ولن تؤثر على أى أنشطة يومية، ولكن غدا نبدأ نتأثر بكتل هوائية صحراوية، وتلك الكتل ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وإلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص الأمطار التي من الممكن أن تصل إلى رعدية أحيانا على بعض الأماكن.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذروة الارتفاعات ستكون يوم الخميس، نتيجة منخفض جوي خماسيني، والعظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 39 درجة مئوية فترة النهار، والأجواء تكون شديدة الحرارة.

كتل هوائية صحراوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام القليلة الماضية شهدت استقرارا في الأحوال الجوية لكن بداية من الغد سنتأثر بكتل هوائية صحراوية والتي تؤدي إلى إرتفاع في درجات الحرارة مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة مع فرص لسقوط الأمطار والتي قد تكون رعدية.

وأضافت “غانم”، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى حوالي 35 درجة مئوية؛ مشيرة إلى أن يوم الخميس سيكون ذروة التقلبات الجوية وستصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مع وجود منخفض خماسيني.

وتابعت أن الرياح ستكون سرعتها من 30 كيلو لـ 40 كيلو على الساعة؛ مشيرة إلى أن ذلك سيساعد على انخفاض الرؤية الافقية مع الرمال المثارة بالإضافة إلى أن السحب ستكون منخفضة وسيؤدي ذلك لسقوط أمطار رعدية في بعض الأماكن وهذا الطقس سيستمر حتى يوم الجمعة القادمة.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ من اليوم على جبال البحر الأحمر، وسط وجنوب سيناء، حيث تتكاثر السحب العالية والمتوسطة المصاحبة لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا خلال ساعات اليوم، بنسب تتجاوز 20%، في حين تمتد هذه الحالة إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، بدءا من مساء غد الأربعاء، حيث يعود نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والأمطار الرعدية متفاوتة الشدة.

ويتوقع خبراء الأرصاد بأنه بدءاً من يوم غد الأربعاء ستكون هناك عاصفة رملية جديدة سوف تستمر لثلاثة أيام إلى الجمعة.

ووفق صور الأقمار الصناعية، فإن الطقس سيكون غائم جزئيا، اليوم الثلاثاء، على جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية النشطة على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري بسرعات تصل لنحو 40 كيلومترا في الساعة، ويبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح بين 2 حتى 4 درجات، مع العلم أنّ ذروة الموجة الحارة الجديدة ستكون الخميس المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.