“نبحث عن بدائل”.. روسيا تفجر مفاجأة صادمة بشأن الدولار الأمريكي

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن روسيا لم تعتزم قط التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة، وبدلاً من ذلك، اضطرت موسكو للبحث عن بدائل لأن العقوبات الغربية عرضت للخطر استخدام العملة في التجارة الخارجية لروسيا.

وفي مقابلة مع قناة “CGTN” التلفزيونية، قال سيلوانوف: “نحن لا نتحدى الدولار، فقد تحدى الدولار روسيا، لذلك نحن نبحث عن آليات تسوية بديلة بين المصدرين والمستوردين لدينا بحيث تكون مريحة وموثوقة ومفيدة في التجارة”.

كما ناقش وزير المالية الروسي، خطط موسكو لبنك التنمية الجديد للبريكس.

وأشار سيلوانوف إلى أن روسيا قدمت بالفعل عدة مقترحات لشركائها التجاريين فيما يتعلق ببدائل الدولار، وستواصل مناقشة الأمر في المستقبل القريب.

ولم يوضح وزير المالية الروسي، ماهية تلك البدائل، ومع ذلك، خلال العام الماضي، كانت روسيا تتحول تدريجياً من الدولار إلى العملات الأخرى في التجارة، ولا سيما الروبل واليوان والروبية.

وقال إن روسيا عضو شرعي في الاقتصاد العالمي وتخطط للاحتفاظ بمكانتها في السوق العالمية، مع عدم وجود نية لـ”عزل نفسها”.

وأضاف: “لا يمكن فعل أي شيء حيال البلدان التي قطعت العلاقات مع روسيا”.

وأكد سيلوانوف: “سنواصل تعزيز جهودنا ونشاطنا التجاري والاستثماري المتبادل مع شركائنا الآخرين”.