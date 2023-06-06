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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تراجع ملحوظ.. مصير سعر الدولار والقيمة الحقيقية للجنيه

سعر الدولار
سعر الدولار

زيادة التدفقات النقدية أحد الأمور التي تمثل أهمية أساسية لزيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمة العملة المحلية؛ مما ينعكس على الأوضاع التضخمية بشكل كبير.

وشددت تقارير برلمانية على ضرورة العمل على زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، وبالأخص الدولار، وذلك عبر الموارد الرئيسية لجلب العملة الصعبة، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج.

وتحتاج الحكومة والبنك المركزي، وفقًا لأعضاء بمجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات توفر مبدأ الإتاحة، الأمر الذي يرفع من قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ويجعل هناك تدفقات نقدية تزيد من قيمة الاحتياطي النقدي الذي سجل وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي نحو 34.551 مليار دولار في نهاية أبريل 2023، بالمقارنة ب 34.447 مليار دولار في نهاية مارس 2023.

التدفقات النقدية وارتفع قيمة الجنيه

وشدد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة أن يتوفر مبدأ الإتاحة لزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة قيمة العملة المحلية، خاصة وأننا على مشارف بدء الموازنة المالية للعام الجديد 2024/2023.

سعر الدولار
سعر الدولار

وفي ظل تصريحات حكومية حول سعر الدولار العادل، نوه "بدراوي"، لـ "صدى البلد"، بأن هذا يتوقف على قوانين العرض والطلب، مكررًا التأكيد على أن توافر الدولار ووجود التدفقات النقدية والعمل بـ مبدأ الإتاحة يعد أمرا أساسيًا في تحديد سعر الدولار.

وشدد عضو خطة النواب على ضرورة أن تكون هناك استدامة في توافر العملة الأجنبية، مشددًا على أنها مسؤولية الحكومة والبنك المركزي.

سعر الدولار العادل

وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مبدولي، أشار إلى أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، مشددًا على أن زيادة الاستثمارات، سيعيد الجنيه إلى القيمة الحقيقية.

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كما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن سعر الدولار العادل أمام الجنيه المصري هو 29 جنيها وقد ينقص أو يزيد بمقدار 2 جنيه، منوهًا بأن سعر الدولار في الموازنة مقدر بحوالي 30.5 جنيها تقريبا.

سعر الدولار
سعر الدولار

وفي هذا الصدد، صرحت النائب ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن سعر الدولار مستقرًا وارتفاعه وصعوده وهبوطه، يكون معدل طفيف للغاية وقروش بسيطة، مشيرًا إلى أن السعر العادل للدولار، يتحدد بناء على العرض والطلب، والتصنيف الائتماني للدولة والمؤسسات المالية.

الدولار وتحويلات المصريين بالخارج

ويرتبط الاحتياطي النقدي بتحويلات المصريين بالخارج بنسية كبيرة، حيث تعد موردًا هامًا وأحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة، إلا أنها سجلت تراجعًا بحسب بيان صادر عن البنك المركزي في شهر فبراير الماضي، حيث سجلت نحو 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماللي 2023/2022، مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

سعر الدولار
سعر الدولار

هذا التراجع رصدته تقرير لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، والتي أوصت باتخاذ خطوات لتبسيط إجراءات التحويلات المصرفية، الأمر الذي ينعكس على تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة التدفقات النقدية، وهو ما ينعكس بالطبع على سعر العملة المحلية.

سعر الدولار

واحتفظ الجنيه المصري بقيمته على مدى الأيام الفترة الأخيرة، حيث ظل ما بين 30.75 جنيه و 30.95 جنيهًا بالبنك المركزي والبنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي، نحو 3084 جنيها للشراء، مقابل 30.93 جنيها للبيع.

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