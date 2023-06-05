انهيار الدولار الأمريكي.. روسيا ودول بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الأخضر

ذكر موقع “InfoBRICS”، نقلا عن عضو الكونجرس الأمريكي السابق، رون بول، أن صراع روسيا ودول بريكس مع الدولار أدى إلى بداية انهيار العملة الأمريكية.

وقال بول: “النظام المبني على الدولار الأمريكي سينهار… لقد بدأ بالفعل. كل يوم سوف تقرأ قصة أخرى أن بعض الدول الكبرى، قد تكون الهند والصين وروسيا، تعقد صفقات حول العالم باستخدام العملة المحلية".

وأضاف أن “استخدام العملات الأخرى من قبل روسيا ودول البريكس للأغراض والمعاملات الاقتصادية سيؤدي إلى الانهيار الحتمي لأولوية الدولار”.

وتابع: “لن تتمكن العملة الأمريكية من النجاة من المنافسة مع الدول الأخرى”.

وقال بول: “هذه هي الشقوق التي يمكننا رؤيتها. تميز العام الماضي بانخفاض كبير في استخدام الدولار كعملة احتياطية في العالم. وهذه ليست النهاية”.

وأضاف: “أعتقد أن العملية ستسير في نفس الاتجاه".