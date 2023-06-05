عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار الدولار الأمريكي.. روسيا ودول بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الأخضر

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ذكر موقع “InfoBRICS”، نقلا عن عضو الكونجرس الأمريكي السابق، رون بول، أن صراع روسيا ودول بريكس مع الدولار أدى إلى بداية انهيار العملة الأمريكية.

وقال بول: “النظام المبني على الدولار الأمريكي سينهار… لقد بدأ بالفعل. كل يوم سوف تقرأ قصة أخرى أن بعض الدول الكبرى، قد تكون الهند والصين وروسيا، تعقد صفقات حول العالم باستخدام العملة المحلية".

وأضاف أن “استخدام العملات الأخرى من قبل روسيا ودول البريكس للأغراض والمعاملات الاقتصادية سيؤدي إلى الانهيار الحتمي لأولوية الدولار”.

تراجع اليورو وتماسك الدولار مع توقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا

الدولار يواجه شبح الانهيار.. توقعات صادمة بشأن مستقبل العملة الخضراء عالميا |قرآءة

وتابع: “لن تتمكن العملة الأمريكية من النجاة من المنافسة مع الدول الأخرى”.

وقال بول: “هذه هي الشقوق التي يمكننا رؤيتها. تميز العام الماضي بانخفاض كبير في استخدام الدولار كعملة احتياطية في العالم. وهذه ليست النهاية”.

وأضاف: “أعتقد أن العملية ستسير في نفس الاتجاه".

الكونجرس الكونجرس الأمريكي روسيا ل بريكس الدولار العملة الأمريكية الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

القادم أسوأ.. تحذير عاجل لزيلينسكي من قرارات أمريكا بعد هجوم كارثي لقواته

مأساة فتاة تحولت لتريند|إسراء: كتب كتابي كمان يومين وصحيت لقيت نفسي كده.. فيديو

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

دينا مراجيح ماتت| تفاصيل وفاة فتاة السوشيال الغلبانة.. وهذا ظهورها الأخير

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد يومين |حالة الطقس

موضوعات متعلقة

قذائف روسية تحلق فوق بحريّ النرويج وبارنتس .. ما الأمر؟

اعتماد 8 سفراء جدد في الأردن.. تفاصيل

لها أثر إيجابي في نفوس الحجاج.. ماليزيا تشيد بمبادرة طريق مكة

حكم بإعدام 8 أشخاص بينهم أجنبيان في العراق

تصريح صادم من روسيا بشأن تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية

لا نركز على سعر البرميل.. البيت الأبيض يعلق على قرار أوبك +

ترجع للفترة العثمانية.. الجزائر تستعيد بنادق أثرية من بريطانيا

رفع القيمة التسويقية لـ الدوري السعودي للمحترفين إلى 8 مليارات ريال

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للبيئة.. تشريع جديد يحظر التوزيع المجاني لأكياس البلاستيك

انخفاض في أسعار الذهب عالميا بعد صدور بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكي

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمريكا بشأن الأسلحة النووية

عقب انتقال رونالدو وبنزيما.. قرار عاجل من السعودية بشأن أندية كرة القدم

وزير الرياضة السعودي يعلن نقل ملكية الأندية

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن بدء الهجوم الكبير علي خط المواجهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الطريقة الفلسطينية.. سندوتش المسخن في 5 دقائق

ممنوع الاقتراب منها.. احذر تناول هذه المشروبات في الحر الشديد

الملكة رانيا تثير الجدل بمقطع فيديو لأبنائها الأمراء خلال زفاف ولي العهد

رئيس الأركان يبحث مع نظيره التشيكي التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يبحث مع نظيره التشيكي التعاون العسكري المشترك

كانت تعيسة.. حسن يوسف يكشف أسرارا لأول مرة عن سعاد حسني

تحذيرات من ظواهر جوية .. مستجدات في حالة الطقس | فيديو

هبوط في أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ